Великий Новгород, 5 октября, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Новгородское региональное отделение партии «Яблоко» сегодня, 5 октября, подало в избирком ходатайство о проведении областного референдума за прямые выборы мэра Великого Новгорода и глав районов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе новгородского «Яблока», решение о проведении референдума региональный совет партии принял 4 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Принятие решений

После технической проверки в избиркоме документы будут направлены в Новгородскую областную думу — по закону депутаты должны принять постановление о назначении референдума в течение 20 дней.

«При этом по закону депутаты Новгородской областной думы не смогут отказать в назначении референдума, если посчитают вопрос политически нецелесообразным, единственным основанием для отказа является противоречие вопроса референдума федеральному законодательству», — пояснили в новгородском отделении партии.

Инициаторы референдума цитируют заключение комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, в котором сделан однозначный вывод: «…Вопрос об определении порядка избрания и месте в системе органов местного самоуправления глав муниципальных образований субъекта Российской Федерации, четко сформулированный и не допускающий возможности его множественного толкования, может быть вынесен на референдум субъекта Российской Федерации».

Сбор подписей избирателей в поддержку референдума новгородские «яблочники» намерены начать сразу после принятия областной думой постановления. Чтобы провести референдум, его должны поддержать не менее 1% (или пяти тысяч) избирателей Новгородской области.

По словам председателя новгородского «Яблока» Анны Черепановой, инициировать референдум партию побудил «новгородский исторический опыт и очевидный общественный запрос».

«Мы видим, что избрание глав районов через конкурсный отбор не обеспечило приход во власть эффективных управленцев, лидеров, способных выстраивать диалог с обществом, взять на себя ответственность за развитие районов. Никаких юридических препятствий для проведения областного референдума, на наш взгляд, нет, его назначение зависит исключительно от политической воли депутатов областной думы», — заявила Черепанова.

В партии считают «идеальным», если такой референдум в Новгородской области успеют провести 18 марта 2018 года года одновременно с выборами президента России. По мнению Черепановой, это позитивно повлияет на явку избирателей.

Отметим, что 3 октября лидер партии «Яблоко», кандидат в президенты России Григорий Явлинский инициировал сбор подписей за возвращение прямых выборов мэров, губернаторов (без муниципального фильтра) и членов Совета Федерации. В рамках этой инициативы партия намерена собрать не менее 100 тыс. подписей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум о прямых выборах мэра пыталось провести в 2006 году отделение партии «Яблоко» в Псковской области. Референдум, который проходил 16 июля 2006 года, не состоялся, в нём приняли участие всего 8,22% избирателей.

Напомним также, что прямые выборы глав районов Новгородской области и мэра Великого Новгорода были отменены поправками в областное законодательство в 2014 году. С 2015 года глав районов выбирают депутаты районных дум из числа претендентов, отобранных конкурсной комиссией. Комиссия наполовину формируется губернатором Новгородской области. В сентябре 2017 года в Великом Новгороде принята новая редакция Устава, который также закрепил эту же схему избрания главы города. Прямые выборы глав районов и мэра Великого Новгорода в августе безуспешно пытались вернуть представители двух фракций областной думы — КПРФ и ЛДПР, но предложенные законопроекты не нашли поддержки большинства региональных парламентариев.

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