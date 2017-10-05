Вашингтон, 5 октября, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Развитие торгово-экономических отношений Белоруссии и США обсудил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко с вице-президентом торговой палаты США Гари Литманом в ходе своего визита в США, сообщает 5 октября пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Согласно сообщению, Кравченко провел встречу с заместителем помощника Госсекретаря США Бриджет Бринк, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее развитие отношений между странами в общем ключе.

Читайте также: Лукашенко о диалоге Белоруссии с США: Стороны слушают друг друга

Помимо этого, замминистра иностранных дел переговорил с членами Конгресса США, а также обсудил вопросы сохранения исторического наследия с соответствующей американской комиссией.

Кравченко выступил в Фонде Карнеги и встретился с сотрудниками Института Кеннана, Джеймстаунского фонда, корпорации «РЭНД».

Читайте также: «Нормализовать отношения с ЕС и США — естественное стремление Минска»

Напомним, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что желание Минска сблизиться с Вашингтоном «неверно трактуется» и является «естественным стремлением Белоруссии нормализовать отношения с ЕС и США». Он добавил, что Россия «была и остается ключевым стратегическим партнером» Белоруссии.