Ярославль, 5 октября, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Сегодня на первом заседании муниципалитета седьмого созыва мэр Ярославля Владимир Слепцов призвал депутатов «работать и не опускать руки».

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

«Несмотря на то, что наш бюджет, к сожалению, дырявый, дефицит серьезный, и кредиторка на нас давит, хочу вам сказать, что у нас руки не опускаются, ни в коем случае мы не должны разочаровываться. Мы из этой ситуации обязательно выплывем, обязательно придумаем и сделаем так, чтобы наш бюджет был как минимум бездефицитным. И самое главное, будем планировать не все подряд, а то, что сегодня важно в городе, то, что близко горожанам. Не зря говорят — Господь дает крест, который мы способны унести. Поэтому мы с вами и унесем, и сделаем, а руки опускать и разочаровываться не будем» — сказал Владимир Слепцов.

Мэр Ярославля призвал депутатов настраиваться на серьезную работу и принимать побольше витаминов — «чтобы не болеть».