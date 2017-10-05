Ярославль, 5 октября, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля избрали заместителей председателя представительного органа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля

Напомним, председателем муниципалитета был избран Артур Ефремов, и здесь сюрпризов не произошло. На должность заместителя были выдвинуты три человека: главврач больницы имени СоловьёваАлександр Дегтярев, экс-заместитель мэра Сергей Калинин и депутата фракции КПРФ Наталия Бобрякова.

«Я являюсь депутатом муниципалитета трех созывов, был заместителем мэра Ярославля и проблемы, которые стоят перед городом, знаю досконально. Надеюсь, что смогу стать хорошим помощником председателя муниципалитета», — сказал Сергей Калинин.

Семидесятилетний Александр Дегтярев рассказал про свой профессиональный путь в медицине и о тех достижениях, которые он смог достичь за десятилетия работы в этой отрасли.

«Работая депутатом сельского поселения, я достигла больших успехов в работе с обращениями граждан. Теперь хочется достичь подобного на городском уровне. Считаю, что женское лицо на руководящих должностях муниципалитета должно быть представлено», — сказала Наталия Бобрякова в обращении к депутатам.

В качестве аргументации она привела политику Владимира Путина, который взял курс на омоложение.

В итоге главврач больницы имени Соловьёва Александр Дегтярев набрал 32 голоса, экс-заместитель мэра Сергей Калинин получил доверие 29 депутатов, а Наталию Бобрякову выбрало 9 народных избранников. В результата заместителями стали депутаты-мужчины.