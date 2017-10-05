Анкара, 5 октября, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирака заявили, что освободили центр Хавиджи из-под оккупации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 5 октября Agence France-Presse.

Армия Ирака

Армия, полиция, а также военизированные формирования освободили весь центр Хавиджи и продолжают свое движение, подчеркнул командующий операцией генерал-лейтенант Абдель Амир Яралла.

Для более эффективного проведения кампании премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить детали боевых действий.

Хавиджа является одним из последних районов, удерживаемых боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после ее освобождения, в руках у террористов окажется несколько небольших блокпостов.

По данным ООН, с момента начала наступления правительственных войск на город, его покинули около 12.5 тыс. человек. Точное число жителей, оставшихся в своих домах, неизвестно, но оно может достигать 78 тыс. человек.

Напомним, вооруженные силы Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, начали наступление на Хавиджу в сентябре 2017 года. Город находится в руках боевиков начиная с 2014 года.