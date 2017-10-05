Ярославль, 5 октября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. На первом заседании муниципалитета города Ярославля седьмого созыва мэр Ярославля Владимир Слепцов пообещал, что оппозиции в нем не будет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

В своем напутственном слове к депутатам нового состава муниципалитета экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас попросил представителей фракции «Единая Россия» прислушиваться к оппозиции.

«Единороссов в составе муниципалитета стало больше, и я вам хочу пожелать: вы имейте в виду, что оппозицию надо слышать, с ней надо работать. Это нормальное явление, они вопросы задают, и их нужно не вычеркивать, не голосовать против, а учитывать мнение меньшинства. Это тоже пожелание муниципалитету. А в целом, выбран новый мэр, новый муниципалитет, счастливого пути, дорогие товарищи!» — сказал Виктор Волонучнас.

На это действующий мэр Ярославля Владимир Слепцов отметил, что «муниципалитет у нас единый».

«При встрече со всеми фракциями мы разговаривали и определили, что у нас муниципалитет единый, у нас не будет ни в коем случае оппозиции, лидеров и аутсайдеров, мы — одна команда, и одной командой будем стремиться и добиваться результатов. Объединившись, у нас будут и силы, и возможности» — сказал Владимир Слепцов.

Также мэр Ярославля в День учителя поблагодарил своих старших товарищей — Виктора Волончунаса и Владимира Голова.

Напомним, в составе муниципалитета седьмого созыва образованы фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ.