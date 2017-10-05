Москва, 5 октября, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Российские ВКС ликвидировали в провинции Идлиб 49 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответив на атаку террористов 18 сентября, когда в зоне деэскалации «Идлиб» боевики этой группировки взяли в окружение взвод военной полиции России.

ВКС России в Сирии

Минобороны РФ опубликовало видео удара, в ходе которого были ликвидированы семь лидеров восточного сектора группировки, а лидер террористической организации Абу Мухаммед аль-Джуляни впал в кому.

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Также российской авиации удалось уничтожить крупнейший заглублённый арсенал «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где хранилось более 1 тыс. тонн боеприпасов.

Напомним, 18 сентября террористы атаковали наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации «Идлиб». Несколько часов взвод военной полиции держал оборону, пока не подоспело подкрепление.

Удар ВКС РФ был нанесен после того, как военные внимательно проанализировали пути логистики подвоза боеприпасов к пункту хранения и данные разведки об экстренном сборе полевых командиров. Подтвердив данные разведки и установив точные координаты арсенала, ВКС нанесли удар.

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Склад боеприпасов, по словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, был уничтожен специальным авиационным боеприпасом большой мощности, предназначенным для поражения заглублённых объектов. Боевиков ликвидировал бомбардировщик Су-34.

27 сентября в оборонном ведомстве также сообщили об уничтожении в Идлибе пяти полевых командиров группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), принимавших участие в нападении на российских военных полицейских.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что коалиция во главе с США, которая незаконно находится в Сирии, не ведет серьезной борьбы с терроризмом.

«Что касается «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то эту организацию вообще практически не трогали»,— сказал министр, имея в виду коалицию во главе с США. В интервью газете «Аш Шарк Аль-Аусат» Лавров заявил, что власти США применяют «двойные стандарты», разделяя террористов на плохих и не очень плохих, а также «науськивая» их на стратегически важные объекты в Сирии.

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Напомним, террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» («Фронт победы») (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является наследницей «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и проводником ее политики в Сирии.

Коалиция во главе с США не только не трогает террористов, но и помогает им: именно через ближневосточных сателлитов Вашингтона группировка получает необходимое финансовое и иное обеспечение. Несмотря на настойчивые требования МИД РФ размежевать сирийскую оппозицию и террористов, США это как не выполняли, так и не выполняют.

Кроме того, Вашингтон встревожили успехи ВКС РФ в Сирии, и пришлось заняться имитацией бурной борьбы с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В то же время американский спецназ на фоне боев вокруг последнего оплота террористов — города Дейр-Эз-Зор спокойно располагается на бывших позициях боевиков, и никаких следов боев там нет. А так называемая сирийская оппозиция не менее спокойно проходит через укрепрайоны террористов. Фотографии публиковало Минобороны РФ.