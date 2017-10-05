Ярославль, 5 октября, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля седьмого созыва выбрали себе председателя. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Артур Ефремов

Председателем муниципалитета стал главный единоросс города Артур Ефремов, который возглавлял представительный орган прошлого созыва. Он набрал 34 голоса из 38 возможных. Голосование проходило тайно. Трое депутатов воздержались, один был против. Фактически спикер муниципалитета повторил результат Владимира Слепцова, который на выборах мэра получил 34 голоса депутатов.

Артуру Ефремову 38 лет, он получил мандат депутата Павла Дыбина, который перешел на работу в областную думу. Ефремов возглавляет городское ярославское отделение партии «Единая Россия»