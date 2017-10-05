Калуга, 5 октября, 2017, 11:55 — ИА Регнум. 5 октября в Калуге состоялось заседание сессии законодательного собрания области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата калужского областного парламента, в числе первых депутаты внесли изменения в Устав Калужской области. Изменения позволят областному парламенту заслушивать на заседаниях отчёты руководителей региональных управлений различных федеральных ведомств.

Фото пресс-службы калужского областного парламента На заседании

Ранее отчёт о своей работе представляли только глава региона и начальник областного управления МВД. Нововведения обусловлены изменениями в федеральном законодательстве.

«Мы с воодушевлением восприняли поручение президента России Владимира Путина территориальным структурам федеральных органов отчитываться перед населением в регионах. Депутаты как раз и представляют население, своих избирателей. У нас уже давно существует такая практика, когда отчеты о своей деятельности представляет начальник УМВД. Взаимодействовали мы и с другими структурами. Но теперь это взаимодействие закреплено в законе», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин.

Сроки внесения в законодательное собрание проекта областного бюджета изменены с 15 октября на 1 ноября. Это обусловлено тем, что федеральные органы власти в соответствии с Бюджетным кодексом РФ начинают взаимодействовать с субъектами по вопросам межбюджетных трансфертов только в начале октября, из-за чего регионам приходится дорабатывать проект бюджета в очень сжатые сроки. В свою очередь, смещение даты позволит провести более качественную и обстоятельную работу над главным финансовым документом региона.

Кроме того, депутаты приняли закон, который позволит сохранить выплаты молодым специалистам на существующем уровне.

В завершении заседания депутаты внесли изменения в закон о почётном звании организациям, расположенным на территории региона. Тем самым парламентарии конкретизировали условия, по которым современные организации, внёсшие значительный вклад в социально-экономическое развитие области, смогут получить звание «Трудовая слава Калужской области».