Пермь, 5 октября, 2017, 11:40 — ИА Регнум. В Перми муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Пермгорэлектротранс» сокращает штат. С 20 ноября под увольнение попадают в общей сложности 65 водителей. На предприятии утверждают, что маршрутная сеть организуется с учётом пассажиропотока и с целью равномерного распределения транспорта, сообщают местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водители маршруток

«В Перми запланирована синхронизация разных маршрутов таким образом, чтобы транспорт не следовал на одних и тех же участках друг за другом без пассажиров, а равномерно был распределён по всей сети. Это позволяет снизить убытки и более эффективно распределить транспорт на линии», — пояснили в МУП.

Бывший сотрудник «Пермгорэлектротранса» считает:

«По сути, работников выбрасывают на улицу, так как в зимний период найти подходящую работу сложнее. Справедливости ради стоит заметить, что, согласно ТК РФ, предприятие все же предложило работникам, попавшим под сокращение, другие вакансии. Но это вакансии невыгодные и неравнозначные, такие как сантехник, мойщик подвижного состава, кондуктор», — сообщает портал nesekretno.ru.

В штате муниципального предприятия сейчас 600 водителей. Примечательно, что в последние годы на улицах Перми всё меньше и меньше становится трамваев и троллейбусов. За семь лет выпуск трамваев на все маршруты снизился со 120 до 88. Отрицательная динамика наблюдается и относительно числа маршрутов троллейбусного состава.

Бывший сотрудник транспортного предприятия отметил, что в дождливую погоду электротранспорт массово выходит из строя, а руководство вместо того, чтобы заниматься качеством ремонта, сокращает выпуск на маршруты, дабы подстроиться под имеющееся число исправных трамваев.

В сентябре 2017 года водителям трамваев запретили скорость движения свыше 25 км/ч. В пресс-службе МУП «Пермгорэлектротранс» заявили, что «это сделано из-за увеличения на дорогах количества транспорта, вагоны почти не выбиваются из графика». Но водители считают, что все дело в давно не ремонтированных путях.

Между тем само предприятие в начале 2017 года заявило об увеличении в три раза объёмов ремонта троллейбусов:

«За 2016 год муниципальный перевозчик капитально отремонтировал 31 троллейбус и 27 трамваев, что позволило продлить срок эксплуатации электротранспорта и сделать его более надёжным и безопасным. По итогам 2016 года также на 50% сократилось время простоев электротранспорта по причине поломки подвижного состава».