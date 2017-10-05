Петрозаводск, 5 октября, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Критическая ситуация с голодающим стадом коров в Пряжинском районе Карелии благополучно разрешилась. По крайней мере, республиканской власти удалось договориться с собственниками АО «Пряжинское» о продаже крупного рогатого скота, сообщает 5 октября корреспондент ИА REGNUM.

Максим Алиев, ИА «Республика Карелия» Коровам дали корм

Напомним, всю прошлую неделю в Пряжинском районе шла борьба за сохранение одного из ведущих предприятий. Два владельца коровьего стада примерно на 600 голов не могли поделить сферы влияния; в результате коллектив хозяйства несколько месяцев не получает зарплату, а животные буквально выли от голода. Республиканские власти долго решали, каким образом выйти из этой ситуации, поскольку напрямую в деятельность частного предприятия государство вмешиваться не имеет права. К этому моменту стадо начало гибнуть от голода. Ежедневно умирали до двух коров и телят.

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Жители района написали открытое письмо к президенту и губернатору Карелии и обратились к населению республики. Первых попросили максимально быстро решить проблему, вторых — помочь с деньгами на корм для животных. Примерно за неделю жители Карелии собрали около 400 тысяч рублей, несли и везли на предприятие сено, яблоки, даже молоко. По информации региональных СМИ, деньги на спасение коров перечисляли, в том числе, из Сербии и США. Одну из организаторов такой благотворительности, Катерину Ефремову, в соцсетях предложили выдвинуть на звание «Человек года в Карелии — 2017».

Тем временем глава Карелии Артур Парфенчиков 2 октября постановил собрать всех интересантов и предложить следующий вариант: стадо выкупает АО «Ильинское» — одно из ведущих в сельском хозяйстве республики государственное предприятие, расположенное в Олонецком районе. 3 октября и.о. руководителя карельского Минсельхоза Владимир Лабинов собрал все стороны в поселке Пряжа и заявил, что «не сойдет с места, пока договор купли-продажи стада не будет подписан». Проблему к тому моменту усугублял тот факт, что часть стада была арестована по результатам судебных тяжб между двумя собственниками.

В результате шестичасовых переговоров документы были подписаны. Решено, что стадо АО «Пряжинского» покупает АО «Ильинское» (сумма сделки пока неизвестна); хозяйственные постройки в Пряже олонецкое предприятие забирает в 11-месячную аренду; все работники АО «Пряжинское», кто согласен переехать в соседний район, будут приняты на работу. Отметим, что, если бы договор не подписали, власти ввели бы в Пряжинском районе режим чрезвычайной ситуации, чтобы иметь право выделить деньги на корм коровам из резервного фонда республики.

«Я очень рад, что в конечном итоге мы нашли корректное, я бы сказал, безупречное решение в рамках гражданско-правовых отношений, — рассказал ИА REGNUM Артур Парфенчиков. — И не за счет бюджетных средств, а за счет средств предприятия «Ильинское» вышли на соответствующее соглашение, которое, я так полагаю, устраивает и наше госпредприятие. В конечном итоге я очень рад, что мы не пошли по пути вынужденного введения режима ЧС. Потому что она всё равно была бы юридически натянута: там не было эпизоотии, каких-то других оснований. А дальше, когда не будет проблем с коллективом, с поголовьем, мы уже можем спокойно решать вопрос будущего «Пряжинского». Нужен новый инвестор, новая стратегия развития предприятия.

Хуже ситуация со зверофермой, которая входит в состав АО «Пряжинское»: современная рыночная конъюнктура не позволяет и дальше заниматься воспроизводством норки, песца и лисицы. У республики есть потенциальный инвестор, готовый вложиться в разведение в Пряже соболей. Но это более трудоемкий и дорогостоящий бизнес. Пока этот инвестор ограничился тем, что закупил корма для зверьков.