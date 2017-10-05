Калуга, 5 октября, 2017, 11:34 — ИА Регнум. В Калуге состоялось первое заседание городской призывной комиссии под председательством главы городского самоуправления Александра Иванова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В работе комиссии также принял участие военный комиссар Ленинского и Октябрьского округов Калуги Андрей Иванов.

Фото пресс-службы городской думы Калуги На заседании призывной комиссии

«В скором времени в вашей жизни начнется один из важнейших её этапов — служба в армии. Уверен, что каждый из вас получит бесценный опыт и знания, которые пригодятся вам в будущем, — обратился к призывникам Александр Иванов, — Калужские призывники достойно несут службу в Президентском полку комендатуры Московского Кремля, в частях военно-морского флота, ВДВ и частях специального назначения. Желаю вам отличной службы в рядах Российской Армии, крепкого здоровья, уверенности в себе, побед и достижений в новой, неизведанной вами военной науке. Уверен, что вы будете достойны славы предков, отстоявших свободу и независимость нашей Родины».

До конца 2017 года около 300 калужан отправятся служить в армию. Проходить службу призывники будут преимущественно в частях Западного военного округа, а также на кораблях Северного, Балтийского и Черноморского флотов. По словам представителей военкомата, с каждым годом количество желающих служить в армии увеличивается.