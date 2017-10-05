Ярославль, 5 октября, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, проходит первое заседание муниципалитета седьмого созыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт областной Думы Виктор Волончунас

Началось оно с торжественной части, на которой мэр города Ярославля Владимир Слепцов поздравил депутатов, после чего народные избранники получили удостоверения.

Со словами напутствия к новому составу муниципалитета обратился «старожил» региональной политэлиты, экс-мэр Ярославля, депутат областной Думы Виктор Волончунас.

Он также поздравил депутатов с избранием и выразил надежду на то, что Ярославская областная Дума вместе с муниципалитетом будут работать и сотрудничать для того, чтобы вместе решать важные дела.

«У губернатора и у правительства изменилось отношение к Ярославлю, и та помощь, которая оказывалась городу в 2017 году, показывает это. Никто не забывает, что у нас в Ярославле живет 600 тысяч человек, и это — половина населения Ярославской области» — сказал Виктор Волончунас.

Он отметил, что сегодня условия работы муниципалитета значительно меняются, вспомнил о том, что последним важным решением, которое было принято предыдущим составом представительного органа, стала передача Ярославского водоканала и функций по водоснабжению и водоотведению области.

«Но, решая все инвестиционные проблемы, мы не должны забывать, что обещали поддерживать своих избирателей, и они нас поддержат, если мы будем их защищать и проводить все решения в интересах жителей Ярославля и Ярославской области. Чтобы их жизнь налаживалась. А для этого нужно исправлять все ошибки, которые были сделаны. Как депутат Ярославской областной Думы, хотел бы высказать свои пожелания Работа, которая сегодня строится, имеет очень большие изъяны и издержки. Пример приведу: три года я мучаюсь с комитетом по транспорту, проезжая по улицам Ярославля, когда они ремонтируются. Первое, что вызывает неудовлетворение и недовольство — это качество подготовки проектной документации для выполнения работ по ремонту дорог. Вот этот изъян, откуда начинается брак, тот изъян, который не дает нам оторваться с этими ямами и выбоинами на дорогах. А ведь денег на ремонт в этом году выделили значительно больше, но проблем сколько: улицы Пирогова, Суздальская, Суздальское шоссе — проедьте, посмотрите, это ж руки оторвать! И это все надо изменять. Поэтому у меня больше пожелание: сформирован перечень дорог, которые будут ремонтироваться на будущий год. Я лично рекомендовал бы депутатам еще раз на него взглянуть. Конечно, надо заниматься транспортом, остановочными комплексами, но товарищи дорогие, не так! Взяли, все сломали, теперь люди плюются, стоят под дождем, ждут транспорт. А если ставят остановки — так сикось-наскось. Вот правильно Владимир Слепцов требует и ставит задачи по качеству работ перед своими подчиненными. Сегодня не самое главное, что денег нет. А как в каждой рачительной семье — денег мало, но тратить их надо на дело, на хорошее, а не на бросовое, чтобы завтра снова переделывать» — отметил Виктор Волончунас.

Остается только надеяться, что депутаты муниципалитета и городские власти прислушаются к мнению человека, который больше 20 лет возглавлял Ярославль.