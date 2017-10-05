Москва, 5 октября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены тем, что экс-глава Минфина Алексей Кудрин обвинил оборонные расходы в снижении темпов экономического роста.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

За последние шесть лет расходы бюджета на образование снизились с 3,7 до 3,5 процента ВВП, на здравоохранение и спорт — с 3,5 до 3,3 процента, на безопасность и правоохранительную деятельность — с 2,5 до 2,3 процента. Одновременно затраты на оборону выросли с 2,5 до 3,1 процента ВВП.

«Кудрин обвинил оборонные расходы в снижении темпов экономического роста. А в реальности дело обстоит прямо наоборот. Именно благодаря расходам на Вооруженные силы и ОПК наша экономика, в том числе ее гражданский сектор, способна даже в этом либеральном болоте развивать инновационные сферы и реальное производство, а не только имитировать работу, как наши либералы», — написал депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в соцсети.

Отечественные армия и оборонно-промышленный комплекс обеспечивают производственное и научно-технологическое развитие страны, указал парламентарий, и только благодаря приоритетному госфинансированию «оборонки» вся наша либерально-сырьевая экономика сейчас сводит концы с концами.

«Очевидно, что оборонная мощь России опасна не только для наших потенциальных противников, но и для внутренней либеральной элиты. Им, либералам, нужна слабая Россия, которую они смогут разменивать на западные бонусы для себя. Именно так они делали все годы, когда занимали ключевые посты во власти. И будут пытаться вернуть власть себе», — заключил Журавлёв.

Наращивание расходов на оборону не дает России быстрее развивать экономику. Такое мнение выразили глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин и директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель, пишут 5 октября «Ведомости».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в соответствии с проектом федерального бюджета на 2018—2020 годы сокращаются расходы на национальную оборону. Согласно документу, бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» в 2018 году составят 2,771 трлн рублей, в 2019 году — 2,798 трлн рублей и в 2020 году — 2,807 трлн рублей. Для сравнения: в 2017 году бюджетные расходы на национальную оборону составили порядка 2,87 трлн рублей.