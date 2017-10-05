Москва, 5 октября, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента закон о реинтеграции Донбасса, чтобы создать видимость переговоров в условиях подготовки к противостоянию. Об этом написал в своем микроблоге председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Смысл маневров Порошенко вокруг «особого статуса» и закона о реинтеграции Донбасса: видимость переговоров, ставка на войну и противостояние», — написал сенатор в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Верховная рада Украины приняла к рассмотрению проект закона о реинтеграции Донбасса, который предусматривает законодательное закрепление за Россией статуса «страны-агрессора» и допускает введение военного положения и применения вооруженных сил на территории Донбасса.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал законопроект одиозным, а желание Киева прописать в документах термины «агрессия» и «оккупанты» — тупиком. Он пояснил, что пока власти Украины не принимают во внимание мнение населения Донбасса, толку от подобных законов не будет.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») обратил внимание на то, что законопроект о реинтеграции Донбасса должен соответствовать подписанным Киевом Минским договоренностям, а также отражать интересы и права народа Донбасса.

Депутат напомнил, что прежняя редакция закона о так называемой реинтеграции Донбасса не соответствовала Минским соглашениям и давала возможность Киеву открыто вводить военное положение, развязав новую войну против населения ДНР и ЛНР.

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