Ярославль, 5 октября, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Марафонец Дмитрий Ерохин, стартуя в Ярославле, пробежит 777 километров через 9 городов знаменитого туристического маршрута «Золотое кольцо России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое кольцо».

Страница в Facebook Дмитрия Ерохина Спортсмен стартует в Ярославле

Он начнет свой пробег «По Золотому кольцу» в его столице — Ярославле. Точка старта — памятный знак «Нулевой километр Золотого кольца». Причем Дмитрий побежит уже как гражданин «Золотого кольца», поскольку перед забегом его торжественно встретят в «Паспортном столе Золотого кольца», где, пройдя официальную регистрацию, он станет обладателем паспорта путешественника по Золотому кольцу. С его помощью спортсмен официально зарегистрирует свое пребывание в каждом из городов маршрута.

Ультрамарафонец и известный общественный деятель Дмитрий Ерохин посвящает свой забег, организованный при поддержке Русского географического общества, 50-летию маршрута.

«Он, пробежав по кругу, финиширует снова в Ярославле 21 ноября, а именно этот день считается днем рождения маршрута «Золотое кольцо». По официальным документам именно 21 ноября 1967 года вышел первый очерк автора маршрута Юрия Бычкова под заголовком «Золотое кольцо», — сказала корреспонденту ИА REGNUM президент НП «Межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое кольцо» Марина Николаева.

Планируется, что именно 21 ноября станет общероссийским праздником Золотого кольца. С таким предложением выступил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в рамках пленарного заседания Международного туристического форума «Visit Russia».