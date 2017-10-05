Суд над Улюкаевым. Заседание продолжается: онлайн-трансляция 5 октября
В Замоскворецком суде Москвы проходит очередное судебное заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. ИА REGNUM ведёт онлайн-трансляцию.
Напомним, Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки $2 млн за положительное заключение о возможности приобретения государственного пакета акций «Башнефти». Он был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года и помещён под домашний арест. Позже президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности «в связи с утратой доверия».
Алексей Улюкаев будет через несколько минут. Пришла адвокат Бурковская. Её журналисты пытались расспросить о корзинке с колбасой, подаренной Игорем Сечиным. О стоимости подарка, в частности. Но она ничего не рассказала интересного.
В зал завели видео‑ и фотокорреспондентов, как всегда, заранее. Адвокат Квеидзе появилась.
У Бурковской ещё спросили, зачем корзинку с колбасой уничтожили по просьбе следствия.
«Ну, а что с ней делать, она же портится», — ответила адвокат.
Отметила, что ничего странного в этом нет — если вагон с продуктами так остановят, тоже приходится продукты утилизировать.
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На этот раз остаются свободные места для пишущих журналистов. Похоже, письменная часть заседания многих утомила и перестала интересовать.
Зато после письменной части журналистам предстоит наблюдать за допросом ещё 18 свидетелей из 30. Если, конечно, заседание снова не закроют, как было с генералом ФСБ Феоктистовым.
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Улюкаев пришёл.
«С каким настроением сегодня?» — спрашивают журналисты.
«Без комментариев» — отвечает пристав вместо Улюкаева.
Улюкаев сегодня одет повеселее: в рубашке в мелкую клетку.
Он сидит, активно переговаривается с Бурковской. С ней поддерживает контакт, похоже, гораздо активнее, чем с остальными адвокатами. Вроде бы настроен он чуть позитивнее, чем обычно.
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Адвокаты, между тем, в полном сборе. Вот и оба прокурора подошли.
Пару мест свободных для пишущих журналистов действительно осталось. Интерес немного снизился.
Что, впрочем, неудивительно, учитывая характер того, как прокуроры излагают материалы.
Ждём судью. Она снова заметно задерживается.
Адвокаты сегодня веселы, перешучиваются друг с другом. Чего не скажешь о молчаливых, слегка угрюмых прокурорах.
Судья на месте. Заседание открыто.
Филипчук объявляет об изучении 24-го тома материалов дела.
Данный том содержит информацию об осмотре недвижимости Улюкаева.
Объект осмотра — правоустанавливающие документы. Дела на земельные участки по Смоленской области перечисляются — в том числе есть несколько по 15 тыс. кв. м.
Ряд земельных участков — в селе Абрамово Смоленской области. Целая череда…
После протоколов об осмотре правоустанавливающих документов прокурор Филипчук перешел к разрешениям на ввод в эксплуатацию и справкам из муниципалитета.
Улюкаев быстро от всего этого заскучал. В прошлый раз слушал перечисление своей собственности и своих родственников с интересом.
Теперь — кадастровые паспорта, свидетельство о заключении брака, квитанции, доверенности, множество договоров купли-продажи земельных участков. Уже без каких-либо содержательных пояснений.
Том 25. Здесь — протокол обыска в служебном кабинете Улюкаева.
Обнаружены и изъяты флэш-накопители, планшеты, ежедневники, план-график по отчуждению акций для «Роснефти», наручные часы в количестве четырёх штук…
Теперь протокол осмотра 2 февраля 2017 года следователем Запрудиным. Осмотр применения технических средств, изъятых в ходе осмотра в кабинете Улюкаева.
Планшетные компьютеры, айпады, сотовый телефон, два кошелька с денежными средствами, множество визитных карточек, банковские карты, справки по счетам, соглашение со Сбербанком, свидетельство о госрегистрации земельного участка, кадастровый паспорт по этому участку…
Филипчук делал паузу, пытаясь пересчитать количество флешек — но не справился с этим.
Упомянутый план-график — это именно по отчуждению акций «Роснефти».
Среди перечисленного — ряд документов по «Роснефти», в том числе письмо «Роснефти» и уже упомянутый план-график по отчуждению акций «Роснефти». В ходе обысков также была обнаружена сумка чёрного цвета. При вскрытии обнаружилась папка с документами. Там всё по работе — документы по налоговому планированию, памятки, отчёты и ряд личных документов Улюкаева.
Обыск в кабинете совершил следователь Коженков вместе с сотрудниками ФСБ.
Прокурор Филипчук пока что перечисляет бесконечный список справок по счетам из банков, по объектам недвижимости, договоры об оказании услуг, купли-продажи недвижимости.
Теперь том 26. На этот раз всё гораздо быстрее.
Слово взял прокурор Непорожный.
Теперь — ювелирные украшения, часы, найденные в кабинете Улюкаева.
Часы имеют рыночную стоимость в районе 25—28 тыс. рублей…
В кабинете был также сейф. Там обнаружены золотые монеты, сберкнижка, денежные средства — 150 тыс. долларов, 100 тыс. долларов, денежные средства в других валютах (целый ассортимент — рупии, песо, доллары австралийские и прочие…
В деле упомянута справка из ломбарда по осмотру часов. Качество, в котором она фигурирует, пока непонятно. Но данные о стоимости часов оттуда — 23 тыс., 28 тыс., 75 тыс. рублей.
Оказалось, что 23 тыс. — это самые дешёвые часы. В перечне часов есть устройства марки Schaffhausen и Longines. Самые дорогие из изъятых — достигают около 500 тыс. рублей.
Судья сделала замечание Бурковской за то, что она периодически показывает Улюкаеву что-то на своём смартфоне. Она допустила, что это могут быть материалы из СМИ.
Бурковская открестилась.
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Из кабинета были изъяты также слитки драгоценных металлов.
Монеты интересные. Всего золотых монет — десять. Некоторые достигают килограмма в весе. Номинал одной из них — 25 тыс. рублей. Других данных прокурор Непорожный не огласил.
Теперь перечисляют обыски в домах Улюкаева. Интересны обыски в дачном партнёрстве Ясенки в Москве. Там был обнаружен сейф, который Улюкаев отказался открыть. В итоге сейф был демонтирован. Что внутри — не ясно.
Теперь идёт 27-й том. Там снова протокол обыска в кабинете Улюкаева в Минэкономразвития. Там найдены дипломатические и прочие паспорта Улюкаева.
Среди собственности, обнаруженной в московских квартирах Улюкаева, был упомянут паспорт на машину стоимостью в 3 млн рублей. Других интересных подробностей не было. Договоры дарения, компакт-диски, ноутбук, денежные средства — всё без указания сумм…
В томе содержатся протоколы осмотра недвижимости — дом в посёлке Вороновское, который, как указал прокурор Непорожный, «фактически» принадлежит подсудимому, а также постановления суда об аресте автомобиля Range Rover и участков Улюкаева.
Непорожный зачитывает множество протоколов о наложении арестов на имущество. Среди них есть и часы за 1 млн 543 тыс. рублей, множество банковских счетов. Самые заметные: в ВТБ есть на 315 тыс. долларов, упомянут и вклад на 56 млн рублей, счёт на 7 млн рублей. Прокуроры повторяли несколько раз имущество: сначала просто фиксировали, потом перечислили, на что наложили арест. В Сбербанке на млн долларов вклады были и на 170 млн рублей.
Стоимость дома в посёлке Ясенки, по словам прокурора, составляет 45 млн рублей.
Непорожный просит отложить рассмотрение дела.
Судья постановляет, что будет 12 октября в 10 часов следующее заседание.
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Адвокат Квеидзе: никакого отношения все эти данные об имуществе к делу не имеют. По её мнению, всё это на потеху СМИ, показуха.
Журналисты отмечают между собой, что ничего революционного нет — многое было известно и раньше. В ВТБ, помимо счета на 56 млн рублей, был также на 49 млн.
У Улюкаева в ходе обысков изымали ещё 250 тыс. долларов, два раза — по 6,7 млн рублей.
Как минимум в сейфе было две монеты золотые аж по 3 кг. Помимо прочего, нашлись у Улюкаева пять монет стоимостью в 2 млн рублей. Золотые монеты 999 пробы — по крайней мере, некоторые из них. Перечислены серебряные монеты и драгоценности.
Адвокаты полагают, что ломбард всё-таки всплыл просто потому, что туда следователи отнесли указанные часы.
Бурковская отметила, что Улюкаев увлекается коллекционированием золотых монет.
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Адвокат Гриднев тоже отметил, что перечисление средств и собственности — игра на публику, поскольку «доказательств вины нет».
Участки, дома, машина, счета в Сбербанке и ВТБ — арестованы. Часы — четыре штуки — тоже арестовали.