В Замоскворецком суде Москвы проходит очередное судебное заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. ИА REGNUM ведёт онлайн-трансляцию.

Напомним, Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки $2 млн за положительное заключение о возможности приобретения государственного пакета акций «Башнефти». Он был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года и помещён под домашний арест. Позже президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности «в связи с утратой доверия».

10:24

Алексей Улюкаев будет через несколько минут. Пришла адвокат Бурковская. Её журналисты пытались расспросить о корзинке с колбасой, подаренной Игорем Сечиным. О стоимости подарка, в частности. Но она ничего не рассказала интересного.

В зал завели видео‑ и фотокорреспондентов, как всегда, заранее. Адвокат Квеидзе появилась.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Алексей Улюкаев внемлет

10:29 У Бурковской ещё спросили, зачем корзинку с колбасой уничтожили по просьбе следствия. «Ну, а что с ней делать, она же портится», — ответила адвокат. Отметила, что ничего странного в этом нет — если вагон с продуктами так остановят, тоже приходится продукты утилизировать. Читайте также: О вине и колбасе? В суде представлена запись разговора Сечина и Улюкаева

10:29 На этот раз остаются свободные места для пишущих журналистов. Похоже, письменная часть заседания многих утомила и перестала интересовать.

10:32 Зато после письменной части журналистам предстоит наблюдать за допросом ещё 18 свидетелей из 30. Если, конечно, заседание снова не закроют, как было с генералом ФСБ Феоктистовым. Читайте также: Дело Улюкаева: генерал ФСБ Феоктистов заявлен свидетелем обвинения

10:35 Улюкаев пришёл. «С каким настроением сегодня?» — спрашивают журналисты. «Без комментариев» — отвечает пристав вместо Улюкаева.

10:35 Улюкаев сегодня одет повеселее: в рубашке в мелкую клетку.

10:36 Он сидит, активно переговаривается с Бурковской. С ней поддерживает контакт, похоже, гораздо активнее, чем с остальными адвокатами. Вроде бы настроен он чуть позитивнее, чем обычно. [[[picture4]]]

10:38 Адвокаты, между тем, в полном сборе. Вот и оба прокурора подошли.

10:41 Пару мест свободных для пишущих журналистов действительно осталось. Интерес немного снизился. Что, впрочем, неудивительно, учитывая характер того, как прокуроры излагают материалы.

10:43 Ждём судью. Она снова заметно задерживается. Адвокаты сегодня веселы, перешучиваются друг с другом. Чего не скажешь о молчаливых, слегка угрюмых прокурорах.

10:46 Судья на месте. Заседание открыто.

10:47 Филипчук объявляет об изучении 24-го тома материалов дела.

10:49 Данный том содержит информацию об осмотре недвижимости Улюкаева.

10:50 Объект осмотра — правоустанавливающие документы. Дела на земельные участки по Смоленской области перечисляются — в том числе есть несколько по 15 тыс. кв. м.

10:51 Ряд земельных участков — в селе Абрамово Смоленской области. Целая череда…

10:58 После протоколов об осмотре правоустанавливающих документов прокурор Филипчук перешел к разрешениям на ввод в эксплуатацию и справкам из муниципалитета. Улюкаев быстро от всего этого заскучал. В прошлый раз слушал перечисление своей собственности и своих родственников с интересом.

11:02 Теперь — кадастровые паспорта, свидетельство о заключении брака, квитанции, доверенности, множество договоров купли-продажи земельных участков. Уже без каких-либо содержательных пояснений.

11:05 Том 25. Здесь — протокол обыска в служебном кабинете Улюкаева.

11:06 Обнаружены и изъяты флэш-накопители, планшеты, ежедневники, план-график по отчуждению акций для «Роснефти», наручные часы в количестве четырёх штук…

11:08 Теперь протокол осмотра 2 февраля 2017 года следователем Запрудиным. Осмотр применения технических средств, изъятых в ходе осмотра в кабинете Улюкаева.

11:09 Планшетные компьютеры, айпады, сотовый телефон, два кошелька с денежными средствами, множество визитных карточек, банковские карты, справки по счетам, соглашение со Сбербанком, свидетельство о госрегистрации земельного участка, кадастровый паспорт по этому участку…

11:10 Филипчук делал паузу, пытаясь пересчитать количество флешек — но не справился с этим.

11:10 Упомянутый план-график — это именно по отчуждению акций «Роснефти».

11:16 Среди перечисленного — ряд документов по «Роснефти», в том числе письмо «Роснефти» и уже упомянутый план-график по отчуждению акций «Роснефти». В ходе обысков также была обнаружена сумка чёрного цвета. При вскрытии обнаружилась папка с документами. Там всё по работе — документы по налоговому планированию, памятки, отчёты и ряд личных документов Улюкаева.

11:16 Обыск в кабинете совершил следователь Коженков вместе с сотрудниками ФСБ.

11:20 Прокурор Филипчук пока что перечисляет бесконечный список справок по счетам из банков, по объектам недвижимости, договоры об оказании услуг, купли-продажи недвижимости. Теперь том 26. На этот раз всё гораздо быстрее.

11:20 Слово взял прокурор Непорожный.

11:21 Теперь — ювелирные украшения, часы, найденные в кабинете Улюкаева.

11:22 Часы имеют рыночную стоимость в районе 25—28 тыс. рублей…

11:26 В кабинете был также сейф. Там обнаружены золотые монеты, сберкнижка, денежные средства — 150 тыс. долларов, 100 тыс. долларов, денежные средства в других валютах (целый ассортимент — рупии, песо, доллары австралийские и прочие…

11:28 В деле упомянута справка из ломбарда по осмотру часов. Качество, в котором она фигурирует, пока непонятно. Но данные о стоимости часов оттуда — 23 тыс., 28 тыс., 75 тыс. рублей.

11:34 Оказалось, что 23 тыс. — это самые дешёвые часы. В перечне часов есть устройства марки Schaffhausen и Longines. Самые дорогие из изъятых — достигают около 500 тыс. рублей.

11:34 Судья сделала замечание Бурковской за то, что она периодически показывает Улюкаеву что-то на своём смартфоне. Она допустила, что это могут быть материалы из СМИ. Бурковская открестилась. [[[picture1]]]

11:35 Из кабинета были изъяты также слитки драгоценных металлов.

11:42 Монеты интересные. Всего золотых монет — десять. Некоторые достигают килограмма в весе. Номинал одной из них — 25 тыс. рублей. Других данных прокурор Непорожный не огласил.

11:42 Теперь перечисляют обыски в домах Улюкаева. Интересны обыски в дачном партнёрстве Ясенки в Москве. Там был обнаружен сейф, который Улюкаев отказался открыть. В итоге сейф был демонтирован. Что внутри — не ясно.

11:46 Теперь идёт 27-й том. Там снова протокол обыска в кабинете Улюкаева в Минэкономразвития. Там найдены дипломатические и прочие паспорта Улюкаева. Среди собственности, обнаруженной в московских квартирах Улюкаева, был упомянут паспорт на машину стоимостью в 3 млн рублей. Других интересных подробностей не было. Договоры дарения, компакт-диски, ноутбук, денежные средства — всё без указания сумм…

11:55 В томе содержатся протоколы осмотра недвижимости — дом в посёлке Вороновское, который, как указал прокурор Непорожный, «фактически» принадлежит подсудимому, а также постановления суда об аресте автомобиля Range Rover и участков Улюкаева.

12:00 Непорожный зачитывает множество протоколов о наложении арестов на имущество. Среди них есть и часы за 1 млн 543 тыс. рублей, множество банковских счетов. Самые заметные: в ВТБ есть на 315 тыс. долларов, упомянут и вклад на 56 млн рублей, счёт на 7 млн рублей. Прокуроры повторяли несколько раз имущество: сначала просто фиксировали, потом перечислили, на что наложили арест. В Сбербанке на млн долларов вклады были и на 170 млн рублей. Стоимость дома в посёлке Ясенки, по словам прокурора, составляет 45 млн рублей.

12:02 Непорожный просит отложить рассмотрение дела. Судья постановляет, что будет 12 октября в 10 часов следующее заседание. [[[picture5]]]

12:06 Адвокат Квеидзе: никакого отношения все эти данные об имуществе к делу не имеют. По её мнению, всё это на потеху СМИ, показуха.

12:07 Журналисты отмечают между собой, что ничего революционного нет — многое было известно и раньше. В ВТБ, помимо счета на 56 млн рублей, был также на 49 млн.

12:11 У Улюкаева в ходе обысков изымали ещё 250 тыс. долларов, два раза — по 6,7 млн рублей. Как минимум в сейфе было две монеты золотые аж по 3 кг. Помимо прочего, нашлись у Улюкаева пять монет стоимостью в 2 млн рублей. Золотые монеты 999 пробы — по крайней мере, некоторые из них. Перечислены серебряные монеты и драгоценности.

12:16 Адвокаты полагают, что ломбард всё-таки всплыл просто потому, что туда следователи отнесли указанные часы. Бурковская отметила, что Улюкаев увлекается коллекционированием золотых монет. [[[picture6]]]

12:17 Адвокат Гриднев тоже отметил, что перечисление средств и собственности — игра на публику, поскольку «доказательств вины нет».