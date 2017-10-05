Ярославль, 5 октября, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Похоже, подрядчики, выполняющие дорожные работы в городе Ярославле, могут оставить без куска хлеба сотрудников Гидрометеоцентра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Facebook «Дороги Ярославля» Ремонт улицы Большая Федоровская

В Ярославле завершается масштабный ремонт дорог по программе агломерации, куда вошли 29 улиц. И если к подрядчикам из Вологды и Углича претензий практически нет, то по тем объектам, где трудится московская компания «Экоград», можно с уверенностью делать прогноз погоды.

В частности, если на улице солнечно и сухо, значит, дорожных рабочих на улице вы не встретите, делятся своими наблюдениями жители Ярославля в группе «Дороги Ярославля» на Facebook. Но если вдруг где-то появился асфальтоукладчик — значит, дождь либо уже начинается, либо пойдет в ближайшие минуты.

Фотографии, сделанные вчера возмущенными ярославцами, только подтверждают эти слова. Всю последнюю неделю в городе стояла относительно благоприятная для дорожных работ погода. Но, как только начался затяжной дождь, на улице Большая Федоровская появились рабочие и асфальтоукладчик. Как видно на фото, работы по укладке асфальта ведутся в дождь.

«Ну, правильно! Дождь вовсю, пора асфальт в лужи», «Дождливые дни — сигнал к действию. Пошёл дождь, значит пора укладывать асфальт», «А то, что асфальт в дождь кладут, не смущает никого?» — делятся своим возмущением от фото жители города.

Получить какие-либо комментарии от мэрии города Ярославля пока не удалось, но, по всей видимости, они здесь и не требуются — все очевидно. Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 октября у подрядчика «Экоград» практически все объекты находились в 50% готовности. Сроки окончания контрактов поджимают, осталось всего около двух недель, за которые нужно все завершить. Правда, не совсем понятно, как подрядчик умудряется выбирать для усиления работ именно дождливые дни — видимо, пора и впрямь говорить о новой народной примете.