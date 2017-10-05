Обнинск, Калужская область, 5 октября, 2017, 10:12 — ИА Регнум. В ряде СМИ Калужской области появилась информация о реализации на территории Обнинска поддельных биткойнов, однако в УМВД России по Калужской области заявляют, что не получали подобных жалоб от граждан. Об этом 5 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Наталья Горохова.

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По её словам, отделом МВД России по г. Обнинску назначено проведение полицейской проверки, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

«В настоящее время полиция проверяет информацию о продаже биткойнов жителю Обнинска. При этом пока с заявлениями в правоохранительные органы никто не обращался», — подчеркнула Горохова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Обнинска купил с рук две монеты биткойн за тысячу рублей у «интеллигентного вида цыган». Об этом написала жена обманутого в социальной сети ВКонтакте.

«Около Аксеновского универмага интеллигентного вида цыгане продают биткойны. Муж купил 2 штуки на 1000 р, пришел домой — оказалось, подделка, и продать их невозможно», — написала она.