Иваново, 5 октября, 2017, 10:07 — ИА Регнум. В текущем году из аэропорта «Иваново» в южных направлениях перевезено более 10 тысяч пассажиров, всего выполнено 83 рейса. Полеты выполнялись в трех направлениях: Анапа, Сочи, Симферополь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

manolofranco Самолет

Первый заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Зобнин положительно оценил выполнение летней летной программы в южных направлениях. Уже третий год подряд в период летних отпусков ивановцы имели возможность добраться до курортных центров России прямыми рейсами из Иванова. «В этом сезоне в южных направлениях перевезено 10 346 пассажиров — это на 63% больше, чем в прошлом. Загрузка на всех рейсах в среднем была более 80%, что считается хорошим показателем», — рассказал Сергей Зобнин.

«Каждый год совместно с аэропортом мы прорабатываем новые направления. В этом году добавили Анапу, и это направление показало хорошую загрузку на рейсы, — отметил первый зампред. — Задачу по расширению географии авиаперелетов из аэропорта «Иваново» поставил губернатор Ивановской области Павел Коньков. Будем это поручение отрабатывать и по следующему году».

Первый заместитель генерального директора аэропорта «Иваново» Николай Субботин сообщил, что интерес к летней программе проявляли жители соседних регионов, в том числе с этим связано увеличение пассажиропотока.

Из Иванова обеспечивали стабильное авиасообщение в южных направлениях две компании: «Руслайн» выполняла полеты на самолетах Bombardier CRJ 100, вмещающих 50 пассажиров, а «Редвингс» летали из Иванова на самолетах ТУ-204 и Аirbus-A320, вмещающих 210 и 180 пассажиров соответственно. «В этом году в Сочи перевезли в два раза больше пассажиров, чем в прошлом. Также значительный прирост пассажиропотока показало Симферопольское направление», — рассказал он.

Николай Субботин добавил, что уже сейчас прорабатываются новые направления и обсуждается вопрос об увеличении количества рейсов на следующий летний сезон. «Повышение пассажиропотока происходит из-за увеличения как количества рейсов, так и вместимости воздушных судов. Так, в прошлом году были 130 местные самолеты, а в этом задействовались 180 и 210-местные воздушные суда», — пояснил он.