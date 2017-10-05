Кондрово, Калужская область, 5 октября, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Калужской области в селе Износки оставил без изменения приговор мирового судьи судебного участка №28, которым депутат законодательного собрания Калужской области Дмитрий Смирнов осужден за повторное невыполнение законного требования инспектора ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 264.1 УК РФ), сообщила 5 октября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

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Так, в марте 2016 год Дмитрий Смирнов в судебном порядке был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишения права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования для установления факта состояния опьянения. Уже в феврале 2017 года при управлении автомобилем депутат был вновь остановлен в городе Мосальске Калужской области сотрудниками ГИБДД и опять отказался пройти освидетельствование.

Суд, с учётом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ и двух лет лишения права управления транспортными средствами.

Впрочем, осужденный депутат законодательного собрания области с приговором не согласился и обжаловал его в суд апелляционной инстанции. Однако Дзержинский районный суд Калужской области (с. Износки) согласился с мнением прокурора о законности приговора и оставил его без изменения. Приговор суда вступил в законную силу.

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Напомним, 33-летний руководитель фракции регионального отделения ЛДПР Дмитрий Смирнов в калужском областном парламенте одновременно входит в состав комитета по бюджету, финансам и налогами законодательного собрания региона, входит в комиссию по молодежной политике. Смирнов работает заместителем директора по экономическим вопросам ООО «МТЕ МИНЕРАЛС». Несмотря на вступление приговора суда в силу, Смирнов по-прежнему входит в состав депутатского корпуса области.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2017 года в Калужской области зарегистрировано 64 дорожных происшествия с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 36 человек погибли и 469 получили ранения. В 2016 году с участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 169 ДТП, в них погибло 50 и ранено 227 человек.