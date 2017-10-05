* запрещённая в России организация

Дамаск, 5 октября, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Главари восточного сектора группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены в ходе бомбардировок силами ВКС России позиций террористической организации, видео 5 октября опубликовало RT со ссылкой на Минобороны России.

ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим». Сирийская Арабская Республика

В ролике продемонстрированы удары ВКС по двум позициям боевиков. Сначала производится массированный удар по оружейному арсеналу террористической организации. Видно, что после поражения объекта на нем начинают происходить взрывы, горящие вооружения (ракеты) разлетаются на большое расстояние. Спустя время (предположительно съемка велась в разное время — ночью и днем) видно, что объект уничтожен и в воздух поднимаются большие клубы дыма.

На второй позиции был уничтожен объект с террористами, рядом с которым находилось несколько автомобилей. В течение секунды разглядевшие опасность пытаются скрыться от удара, однако он полностью накрывает территорию.

Читайте также: Минобороны РФ сообщило о «замешательстве» террористов после удара ВКС

В соответствии с сообщением, в результате атаки было ликвидировано 49 боевиков, в том числе семь полевых командиров восточного сектора группировки. В уничтоженном арсенале террористической организации хранилось более 1 тысячи тонн боеприпасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор почти каждый день боевые самолеты РФ совершают боевые вылеты и поражают объекты террористов в Сирии.

3 октября в Минобороны сообщили, что в течение последних суток в Сирии было уничтожено более 300 боевиков, том числе семь полевых командиров.