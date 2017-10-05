Оттава, 5 октября, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Депутаты палаты общин канадского парламента единогласно приняли аналог «закона Магнитского», который позволит конфисковать имущество и активы граждан других стран, причастных к нарушению прав человека.

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Далее документ должен пройти процедуру чтения в Сенате Канады. Если документ будет утвержден, он поступит на подпись генерал-губернатору Канады Дэвиду Ллойду Джонстону, представляющему интересы британской королевы.

В МИД Канады уже заявили, что документ станет «инструментом внешней политики»: закон предполагает персональные санкции против чиновников из России, а также Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама.

Автором «закона Магнитского» стал британский финансовый мошенник, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. В Канаде за принятие закона выступал бывший министр юстиции Ирвин Колтер. По словам адвоката, ведущего дело против Браудера, Натальи Весельницкой, Колтер и Браудер тесно сотрудничали как минимум с 2012 года, а за канадский аналог американского закона Колтер лично просил премьер-министра Джастина Трюдо при формировании нового правительства.

В парламент законопроект внес русофоб: сенатор от оппозиционной Консервативной партии Райнел Андрейчук. Документ поддержала глава МИД Канады Христя Фриланд, украинка по матери, известная своей жесткой антироссийской позицией.

В Канаде самая большая в мире украинская диаспора, радикально настроенная в отношении России. Кроме того, фактически со времен принятия «плана Эббота» в 1947 году Канада играет роль сырьевого придатка США, и подобные «закону Магнитского» решения не принимаются Оттавой самостоятельно.

В мае 2017 года МИД РФ заявил, что Канада, идя на поводу у ангажированных деятелей типа британского финансового мошенника, сама окажется в проигрыше, лишившись взаимовыгодного экономического и политического сотрудничества с Россией.

Напомним, первоначально данный закон был инициирован гендиректором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Браудером после внезапной гибели в тюрьме российского юриста Сергея Магнитского, арестованного за финансовые махинации.

В России в 2013 году Браудер был заочно признан Тверским судом Москвы виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск.

Интерпол же не торопится «искать» Браудера. Также Великобритания фактически отказалась содействовать России в расследовании дела Браудера и исполнении решения суда. В ответ на «закон Магнитского» Россия приняла «закон Димы Яковлева» — по имени усыновленного в США мальчика из России, погибшего в результате жестокого обращения со стороны приемных родителей. Его оставили запертым в машине на жаре, и ребенок погиб.

Событие вызвало крупный общественный резонанс, и Россия запретила усыновление детей в США и ряде других стран мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия Оттавы по продвижению аналога «закона Магнитского» ставкой Канады на самоизоляцию от России.