Владивосток, 5 октября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Экспертное сообщество сходится во мнении, что Владимир Миклушевский покинул пост губернатора Приморья слишком мягко. Особенно на фоне того, что большая часть его ближайшего окружения стала фигурантами громких коррупционных скандалов. Но тем не менее отставку Миклушевского называют добровольно-принудительной. По мнению политолога Петра Ханаса, если Владимир Миклушевский чего и сумел добиться в Приморском крае, так это полного развала системы управления, колоссального оттока из региона талантливых людей. Задача нового главы Приморья — избавиться от команды популистов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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«Мне сегодня с самого раннего утра звонит весь Приморский край — люди делятся радостью. Я такого не припомню, чтобы отставка губернатора вызывала у людей такую радость. Тем не менее меня огорчает, что отставка Миклушевского прошла в таком вот — добровольно-принудительном — порядке. Мы же все понимаем, что она — добровольно-принудительная. Что получило Приморье от пятилетней деятельности Миклушевского? Ничего. Слишком много было дано обещаний, причем не только жителям Приморья, но и президенту России. Ни одно из своих обещаний он не выполнил. Полностью развалена система управления в регионе. Вместо людей дела на должности назначались популисты. Я не исключаю, что отставка этого, бывшего уже, губернатора будет иметь продолжение. Мы не раз были свидетелями тому, когда ушедший в отставку губернатор впоследствии становился фигурантом уголовного дела и оказывался в СИЗО. В случае с Миклушевским такой сценарий был бы справедлив. На все ключевые должности в регионе, начиная от регионального правительства до муниципалитетов, были расставлены люди с таким же, как у Миклушевского, стилем управления: популизм и никаких дел. А регион-то особенный. Это регион опережающего развития. Но все более-менее успешные проекты — заслуга федерального центра. И ни в коей мере не заслуга Миклушевского и его команды», — сказал политолог.

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Одной из главных причин отставки эксперт называет итоги прошедшего 10 сентября единого дня голосования, которые весьма опасны в преддверии выборов президента РФ. Явка в регионе стала крайне низкой. Не смог Миклушевский за время нахождения у власти сработаться и с элитами региона.

«Причин отставки Владимира Миклушевского — множество, все они лежат на поверхности, их и искать не надо. Ну, нельзя быть губернатором региона и ненавидеть этот регион и людей, которые в нем живут! В регионе прошли выборы. Прошли с множеством громких скандалов, нарушений. Явка — 12%. Что такой «лидер» может дать к предстоящим выборам президента? Махровый нарциссизм, самолюбование, абсолютное игнорирование мнения людей, живущих в Приморском крае. Чудовищное «позвонковое» право, когда по звонку могли уволить любого, что спровоцировало отъезд из Приморья множества талантливых людей — таковы основные характеристики этого, к счастью, покинувшего нас руководителя. Возьмем инвестиционную политику. Инвесторам раздавались обещания и — не выполнялись. Он пришел как губернатор-демократ. Во всяком случае, его именно так позиционировали, и он сам себя так позиционировал — как человек, который сможет консолидировать элиты. Он и этого не смог. Времени для региона потеряно очень много. Но точки невозврата нет», — добавил Петр Ханас.

Перед новым губернатором стоят непростые, но, по мнению политолога, вполне выполнимые задачи.

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«Главная задача, которая стоит перед новым губернатором Андреем Тарасенко, — создать в Приморском крае эффективную систему управления, избавить ее от популистов. Портовик — это хорошо. Но задачи, стоящие сегодня перед Приморьем, лежат не только в плоскости портов. Это и система муниципального управления, и многое другое. Времени у Тарасенко на раскачку нет. Главное, на мой взгляд, что есть желание элит работать с новым губернатором. Нужна политическая перезагрузка. В любом случае от нового руководителя ожидания очень велики. И я, как и все приморцы, надеюсь, что они оправдаются», — сказал Пётр Ханас.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко — бывший руководитель «Росморпорта». В отличие от Миклушевского, Тарасенко — коренной приморец, подводник, имеет действующий диплом капитана.

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