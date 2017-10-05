Москва, 5 октября, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Рубль подорожал 4 октября на фоне относительно стабильных цен на нефть и угасания спроса на доллар по всему спектру рынка. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны сырьевых площадок, российская валюта смогла прибавить в весе, подорожав в пределах 0,4% как к доллару, так и к евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По его мнению, решающую роль в укреплении рубля сыграл скорее фактор доллара, который забуксовал после недавнего роста и подает сигналы коррекции. При этом «американец» ослаб, несмотря на сильные данные PMI в сфере услуг — индекс подскочил максимально за 12 лет.

«Такое поведение игроков говорит о желании, во что бы то ни стало частично зафиксировать прибыль в преддверии ключевого — пятничного отчета по занятости», — отметил эксперт.

Дополнительной опорой для рубля послужил индекс деловой активности в сфере услуг России, который достиг 3-месячного максимума. Также примечательно, что влиятельный банк Morgan Stanley повысил свой прогноз по росту российского ВВП в 2017 и 2018 гг.

«С другой стороны сдерживающим фактором для нашей валюты выступает нефть. Актив продолжает корректироваться после недавнего ралли, хотя падение замедлилось, что может предвещать возобновление покупок. Brent успела обновить минимум 20 сентября, но к закрытию вернулась на исходные позиции», — пояснил Ковалев.

В краткосрочной перспективе рубль будет не столько смотреть на динамику черного золота, сколько на настроения по доллару, которые могут измениться в зависимости от тона выступающих 5 октября представителей Федрезерва.

«Однако учитывая приближение пятничного отчета по рынку труда, даже в этом случае покупки будут умеренными. А значит, при возвращении спроса на нефть, рубль может продолжить укрепление», — считает эксперт.

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