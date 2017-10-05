Барнаул, 5 октября, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Барнаульская ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании (СГК) получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2017—2018 годов. По итогам проверки комиссии Минэнерго РФ, подпись под документом накануне поставил заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов. Об этом сегодня, 5 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайского филиала СГК.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульская ТЭЦ-3

Специальная комиссия (в её состав входят представители Министерства энергетики РФ, системного оператора Единой энергетической системы, Ростехнадзора, МЧС, администрации Алтайского края, а также специалистов СГК) проводила проверку на предприятии в течение нескольких дней и приняла в итоге единогласное решение о выдаче документа без каких-либо замечаний.

«Все условия готовности к работе в осенне-зимний период выполнены: на станции качественно и в срок выполнен запланированный объем ремонтных работ, запас топлива соответствует нормам, персонал станции имеет высокий уровень подготовки», — подтвердили в СГК.

Директор Алтайского филиала СГК и Барнаульской ТЭЦ-3 Игорь Лузанов напомнил, что аналогичную процедуру тепловая станция проходит каждый год.

«По большому счету, получение паспорта готовности для нас являете еще одним доказательством того, что на станции работают настоящие профессионалы, которые ответственно относятся к своему делу. Так в этом году мы уже заменили порядка 97 тонн поверхностей нагрева котлов, провели ремонты на четырех котлах и одной турбине. До конца октября мы завершим реконструкцию еще одной турбины и капитальный ремонт котла. Однако оценить нашу работу можно будет только весной, когда закончится отопительный сезон, и главные оценки мы услышим от барнаульцев, тепло в чьих квартирах зависит от нашей работы», — отметил Игорь Лузанов.

Как известно, паспорт готовности — это документ, свидетельствующий о том, что энергопредприятие успешно прошло важнейший экзамен и полностью готово к несению нагрузок в зимний период. Небольшим котельным документ выдается местными органами власти, энергетическим предприятиям мощностью меньше 400 МВт — краевым министерством, а свыше 400 мегаватт (в Алтайском крае это Барнаульская ТЭЦ-3), ведутся проверки с участием федерального министерства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в готовности ТЭЦ-3 к отопительному сезону удостоверились представители администрации Барнаула и региональных СМИ. Особое внимание гостей было обращено на показатели сетевой воды, отпускаемой с предприятия для отопления города. Так, сейчас температура теплоносителя составляет 70−75 градусов Цельсия. Этот показатель соответствует утвержденному городскими властями температурному графику, который, в свою очередь, привязан к среднесуточной температуре наружного воздуха. В целом, чем холоднее будет становиться на улице, тем выше будет температура теплоносителя, отпускаемого со станции.