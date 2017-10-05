Барнаул, 5 октября, 2017, 09:01 — ИА Регнум. К осени 2017 года Алтайский край подошёл с весьма неплохими экономическими показателями, свидетельствующими о сохранении положительной динамики. По данным краевого министерства экономического развития, за январь — август 2017 года сводный индекс промышленного производства в регионе составил 105,3%, тогда как в среднем по России этот показатель остановился на отметке 101,9%, по Сибирском федеральном округу — 103,5%. Полученный результат позволил Алтайскому краю сохранить своё место в топ-5 регионов Сибири и топ-30 регионов России по динамике развития промышленного производства, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную информацию Алтайкрайстата.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Агробизнес на Алтае

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский подсолнечник

Оборот организаций Алтайского края за 8 месяцев 2017 года превысил 740 млрд. рублей, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года (по России — на 8,9%). По росту оборота организаций Алтайский край, согласно данным Алтайкрайстата, сохраняет 3 место среди регионов Сибири.

Также известно, что доходы прибыльных организаций в Алтайском крае по итогам 7 месяцев составили 22,2 млрд. рублей, увеличившись на 16,4% относительно аналогичного периода 2016 года. Между тем, в целом по России произошло снижение на 2,7%, по Сибирскому округу рост составил 0,9%). То обстоятельство, что около 71% алтайских предприятий завершили отчетный период с прибылью (по России — 69,1%, по СФО — 68,6%) поставило регион на 4 место среди регионов Сибири и 17 место в России.

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Напомним, в силу сложившихся региональных особенностей, наибольшая доля прибыльных предприятий Алтайского края зарегистрирована в сфере сельского хозяйства (93%), в пищевой и перерабатывающей промышленности (79,2%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования (71,4%). Все крупные и средние предприятия химической промышленности по итогам января — июля текущего года прибыльные.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Аграрное производство на Алтае

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Положительная динамика наблюдается и в росте денежных доходов населения: по этому показателю регион сейчас занимает вторую позицию среди территорий Сибири. Всего по итогам 7 месяцев 2017 года среднедушевые денежные доходы жителей Алтайского края увеличились на 5,7% по отношению к аналогичному периоду 2016 года (по России — на 3,1%, по СФО — на 1%).

Относительно традиционно больного для Алтайского края вопроса — низкой заработной платы — то по данным статистиков, ее рост по итогам 7 месяцев 2017 составил 6,6% (по СФО — на 6,3%), в реальном выражении — на 2%. Больше всего заработок увеличился в сельском хозяйстве (110,3% к уровню соответствующего периода прошлого года), обрабатывающей промышленности (109%), в том числе в металлургическом производстве (126,6%), производстве лекарственных средств и материалов (113,7%), прочей неметаллической минеральной продукции (113,2%), машин и оборудования (112,2%), химических веществ (109,4%), резиновых и пластмассовых изделий (109,4%), пищевых продуктов (107,4%), в обработке древесины (108,3%), а также в образовании (109%).

Напомним, по итогам первого квартала 2017 года среднемесячная заработная плата одного работника в Алтайском крае составила 21 808 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2017 года предприятия Алтайского края заработали около 19 млрд. рублей прибыли. На 2018 год власти региона запланировали увеличение (сразу на 10−12%) зарплат бюджетникам.