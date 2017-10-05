Владивосток, 5 октября, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Назначение на должность врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко стало неожиданностью для экспертного сообщества, однако, по мнению политолога, заведующей кафедрой политологии ДВФУ Натальи Коломейцевой, он идеально подходит с точки зрения гражданского запроса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Андрей Тарасенко

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«Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко — кандидатура неожиданная, однако, с точки зрения гражданского запроса, идеально подходящая. Уроженец Приморья, морской. Остальное покажет время», — отметила политолог.

«Это его первая должность в качестве политика, не стану давать оценок, хорошо это или плохо. Человек он жёсткий, решительный, и он, конечно, человек Кремля, — добавила Наталья Коломейцева. — У него есть почти год для того, чтобы начать реализовывать то, о чём было заявлено федеральным центром. В 2018 году будут досрочные выборы губернатора Приморского края, и уже народ будет принимать решение, будет ли это Тарасенко или ещё кто-то».

Как сообщало ИА REGNUM, череда губернаторских отставок началась 25 сентября, тогда президент РФ Владимир Путин уволил главу Самарской области Николая Меркушкина. Аналогичная участь постигла губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, губернатора Ненецкого АО Игоря Кошина, губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, главу Дагестана Рамазана Абдулатипова. 4 октября Путин принял отставку по собственному желанию Владимира Миклушевского и назначил на должность врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, ранее занимавшего должность генерального директора ФГУП «Росморпорт».

Тарасенко родился во Владивостоке 9 августа 1963 года. в 1985 году он закончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. В 2002 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «менеджер».

В 2006 году Тарасенко получил третье высшее образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» в Российском государственном социальном университете. Ему была присвоена квалификация «экономист».

В 2010 году ему была присуждена ученая степень доктора психологических наук и присвоено ученое звание профессора по кафедре акмеологии и кибернетики.