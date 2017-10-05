Симферополь, 5 октября, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Крупная делегация из Норвегии впервые посетит Крым в рамках проекта народной дипломатии. Об этом сообщил глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель в интервью РИА «Новости».

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"Сначала мы немного покажем им Крым, чтобы они напрямую пообщались с населением, — сказал он. — Затем уже состоятся официальные встречи».

По его словам, визит делегации, в состав которой вошли 2 немецких депутата и 11 норвежских представителей, продлится с 5 по 12 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.