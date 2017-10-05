Вена, 5 октября, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Россия продолжает удерживать лидерские позиции в освоении космоса и является активным участником процесса в этой сфере, передает 5 октября RT со ссылкой на директора управления ООН по вопросам космического пространства Симонетту ди Пиппо.

Кадр из диафильма Мурзилка на спутнике

Представитель ООН отметила, что начало в освоении космоса было положено в момент запуска «Спутника-1» в 1957 году, и что именно он «привел ко многим впечатляющим достижениям».

«Прорыв «Спутника-1» действительно важен для всех нас. На сегодняшний день Россия продолжает оставаться лидером в космосе, партнёром в международном космическом сотрудничестве», — сообщила Пиппо.

Она подчеркнула, что сегодня Россия является хорошим другом управления ООН по вопросам космического пространства, и поздравила страну со знаменательным юбилеем.

Читайте также: Российские учёные построят детальную карту Вселенной

Напомним, первый искусственный спутник Земли был запущен на орбиту 4 октября 1957 года. Он получил название «Спутник-1» и был доставлен в космос с 5-го научно-исследовательского полигона минобороны СССР «Тюра-Там» (впоследствии переименованного в космодром «Байконур»).

Над его созданием во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королёвым работали учёные Мстислав Келдыш, Михаил Тихонравов, Николай Лидоренко, Глеб Максимов и многие другие.