Пермь, 5 октября, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Жительница Прикамья сообщила, что на имя её двухлетней дочери приходят квитанции из краевого фонда капремонта, передает портал 59.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанция

Квитанции приходят уже в течение года, и за это время за ребенком накопился долг 10 тыс. рублей.

«Дочка ещё не пошла даже в детский сад, а уже имеет долг в таком размере», — говорит женщина.

При покупке квартиры она предоставляла все документы для оформления жилплощади, в том числе свидетельства о рождении детей. Но все без исключения квитанции приходили на имя двухлетней девочки.

Согласно официальному ответу начальника управления по работе с обращениями граждан некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» Виктора Казеева, опубликованные порталом сведения не соответствуют действительности. Представитель Фонда капитального ремонта в своем комментарии не возлагал вину на Росреестр за предоставление недостоверных данных о собственниках жилья.

«Фонд выставляет платежные документы на собственников помещения. Поскольку право собственности на жилое помещение оформлено на ребенка, платежные документы выставляются на его имя, однако обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт за несовершеннолетних возложена на их законных представителей — родителей или опекунов».

Изменения в платежную систему оперативно вносятся по заявке законных представителей несовершеннолетних собственников. Периодически поступают обращения от родителей об объединении их лицевых счетов со счетами детей или, например, открытии одного счета на всю семью.

Процедура переоформления счета на взрослых родителей не занимает много времени, для этого нужно направить в Фонд капитального ремонта соответствующее заявление. Сделать это можно по почте, электронной почте или лично.»

Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина отмечает:

«Росреестр является поставщиком информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информацией из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по объектам жилого фонда Пермского края. Состав, порядок, способы, сроки и периодичность размещения утверждены приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 24 августа 2015 г. № 311/612/пр.

В ГИС ЖКХ Управлением направляется информация об объектах жилищного фонда и правообладателях, включая несовершеннолетних.

Если за несовершеннолетним гражданином, в данном случае двухлетним ребенком, зарегистрировано право собственности на жилое помещение, сведения о правах содержатся в ЕГРН, то данная информация поступает в ГИС ЖКХ.

Фонд капитального ремонта, обращаясь в ГИС ЖКХ, получает информацию обо всех собственниках жилого помещения.»