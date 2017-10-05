Пекин, 5 октября, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Государственное океаническое управление КНР подтвердило информацию, распространенную японскими СМИ, о том, что корабли береговой охраны Китая вновь приблизились к островам Дяоюйдао в Восточно-Китайском море.

ВМС НОАК

В заявлении отмечается, что четыре корабля приблизились к Дяоюйдао в рамках регулярного патрулирования территориальных вод КНР. Острова при этом были названы исконно китайской территорией, пишет «Чжунго жибао».

Заявления китайских официальных лиц вызвало критику со стороны японских властей, оспаривающих территориальную принадлежность Дяоюйдао Китаю. Токио обратился к мировому сообществу с просьбой внимательно рассмотреть ситуацию вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море.

Напомним, Япония после поражения во Второй Мировой войне в статусе агрессора и установления режима американской оккупации, потеряла часть своих территорий, которые перешли под юрисдикцию США. В их число входил и архипелаг Дяоюйдао. Однако, позже острова были возвращены Японии, что вызвало несогласие со стороны Китая, пострадавшего от японской агрессии в годы Второй Мировой войны и считавшего эти земли «исконно своими». С тех пор споры вокруг островов не утихают.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в последний раз корабли береговой охраны КНР были замечены у берегов Дяоюйдао в конце сентября.