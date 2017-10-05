Москва, 5 октября, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Россия подготовила к визиту короля Саудовской Аравии пакет контрактов на сумму около $3 млрд, включающие поставку Эр-Рияду зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом 5 октября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Владислав Осипов ИА REGNUM Полк С-400

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметили в издании, первый в истории двусторонних отношений визит саудовского короля прорабатывался несколько лет.

Сегодня, 5 октября, лидеры двух стран обсудят возможности продления сделки по ОПЕК+ на период после 2018 года. Также стороны обсудят ситуацию в Йемене, Египте и Сирии.

Одной из самых ожидаемых тем, отмечают в издании, станет военно-техническое сотрудничество. Так, российская сторона подготовила пакет контрактов, предусматривающий поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» на сумму около $3 млрд. Если по итогам встречи лидеров двух стран будут достигнуты необходимые договоренности, могут начаться предконтрактные переговоры.

«При положительном исходе контракты могут быть подписаны уже во время заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по ВТС, которое состоится в конце месяца», — считает один из собеседников издания.

Напомним, король Саудовской Аравии 4 октября прибыл в Россию с официальным визитом, который продлится до 7 октября. 5 октября Аль Сауд проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.