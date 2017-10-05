Луганск, 5 октября, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) восемь раз. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщили в оборонном ведомстве республики.

ИА Красная Весна Гильзы. ДНР

«Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, поселка Красный Яр, сел Смелое и Калиновка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обстреле украинские силовики использовали ручные противотанковые гранатометы РПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, подствольные гранатометы ГП и стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины направили националистические батальоны и ВСУ против мирных жителей Донбасса.