Вашингтон, 5 октября, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что основным способом профилактики рака является соблюдение здорового образа жизни и недопущение ожирения. Об этом сообщается на сайте MedicalXpress.

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Учёные провели исследование, в котором приняли участие 630 тыс. американцев, страдающих онкологией. В результате они выяснили, что около 40% всех случаев рака вызваны либо ожирением, либо другими причинами, способствующими появлению лишнего веса.

Исследователи установили, что присутствует связь между ожирением и 13 видами злокачественных опухолей.

При этом, как показали результаты анализа, количество случаев рака, вызванного ожирением, увеличилось с США на 7% с 2005 по 2014 год.

Учёные считают, что соблюдение здорового образа жизни является основным способом профилактики опухолей, а потеря веса может снизить риск злокачественных новообразований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские учёные создали цифровые лекарства для терапии онкологических заболеваний.