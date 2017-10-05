Иркутск, 5 октября, 2017, 08:21 — ИА Регнум. В перечень 500 лучших образовательных учреждений России вошли девять школ Иркутской области. Рейтинг составлен Московским центром непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки России.

Тихий экзамен

Лучшими в Приангарье признаны лицей №1 города Ангарска, лицей Иркутского государственного университета и гимназия №1 им. Иноземцева в Братске.

В топ-500 также вошли ангарская школа №10 с углублённым изучением отдельных предметов и иркутские гимназия №25, лицей №2, лицей-интернат №1, школа №64 с углублённым изучением отдельных предметов, лицей №36 ОАО «РЖД».

В 2016 году в топ-500 попали 11 школ региона. В их числе были ангарский лицей №2, братский лицей №1, и два учреждения в Иркутске: лицей №3 и школа №14.

По числу сибирских школ, попавших в перечень лучших в этом году, впереди Приангарья оказалась Новосибирская область. Там в рейтинг включены 10 школ.

В целом по стране лидируют Москва — 156 школ, Санкт-Петербург — 32 школы и Татария — 29 школ. В топ-500 также попали 18 подмосковных школ, 16 челябинских, 12 самарских и 11 образовательных учреждений Башкирии. Впервые рейтинг был опубликован в 2013 году.

Напомним, лучшим по стране в 2017 году вновь признан Президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге. Второе место занял Республиканский лицей для одаренных детей в Саранске, на третьем месте — средняя общеобразовательная школа №179 города Москвы.

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