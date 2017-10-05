Баку, 5 октября, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Некоторые официальные представители Совета Европы в последнее время организовали «новые нападки» на Азербайджан. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза в Баку.

Флаг Азербайджана

«Они (официальные представители) угрожают нам лишением членства и применением санкций против нас, — говорит глава государства. — (…) Если это произойдет, то данный факт станет торжеством двойных стандартов».

При этом Алиев добавил, что если Азербайджан покинет Совет Европы, «ничего в нашей жизни не изменится».

«Мы не станем жить ни лучше, ни хуже, ни богаче, ни беднее, — говорит президент Азербайджана. — Права человека и демократия и впредь будут находиться в центре нашего внимания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября конгрессмены США — республиканец Кристофер Смит и демократ Джим Макговерн — представили законопроект, предусматривающий санкции против нарушителей прав человека в Азербайджане.

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