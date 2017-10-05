Владивосток, 5 октября, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Семья врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко за 2016 год заработала свыше 19 млн рублей. При этом недвижимость у них есть не только в России — в декларации указан также жилой дом в Испании, там же у них находится и парусное судно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно официальным данным, на посту генерального директора ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко заработал в 2016 году почти 13,6 млн рублей. Он владеет квартирой (190,3 кв. м.) и гаражом (24,4 кв. м.) в России, а также снегоходом и прицепом.

Супруга врио губернатора Приморья задекларировала земельный участок (3 тыс. кв. м.), жилой дом (425,1 кв. м.) и два гаража в России. Кроме того, в её собственности находится жилой дом (225,4 кв. м.) и парусное судно в Испании. Среди имущества также числятся снегоход и прицеп. Доход первой леди Приморского края за 2016 год превысил 5,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 4 октября отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и назначил врио подводника и капитана Андрея Тарасенко. Сам Миклушевский заявил, что ему предложили работу в Москве.