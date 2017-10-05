Москва, 5 октября, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Российские учёные смогут построить карту Вселенной с помощью астрофизической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма», завершение строительства которой намечено на октябрь 2018 года. Об этом 5 октября сообщают «Известия».

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С помощью новой обсерватории учёные планируют построить широкомасштабную карту Вселенной, а также заняться поисками ответов на вопросы о том, как проходила эволюция галактик. По словам научного руководителя проекта Рашида Сюняева, «Спектр-РГ» позволит увидеть около 3 млн сверхмассивных черных дыр и около 100 тыс. скоплений галактик.

«Таких обсерваторий для обзора всего неба с высокими чувствительностью, угловым и энергетическим разрешением больше нет. Наземными инструментами подменить «Спектр-РГ» полностью невозможно», — рассказал изданию замдиректора Института космических исследований Михаил Павлинский.

Сообщается также, что в качестве основных научных приборов обсерватории используются немецкий рентгеновский телескоп eROSITA и российский инструмент ART-XC.

Запуск «Спектр-РГ» запланирован на октябрь 2018 года. Ранее старт проекта несколько раз переносили, поскольку были задержки в изготовлении немецкого прибора.