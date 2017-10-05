Багдад, 5 октября, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Центральный банк Ирака заявил, что намерен смягчить введенные в отношении Иракского Курдистана финансовые ограничения, принятые в качестве санкций в ответ на референдум о независимости, сообщает 5 октября Kurdistan.ru со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

Несмотря на введенные ограничения, банки Ирака продолжали все финансовые операции с банками Иракского Курдистана, ограничение коснулось лишь четырех из них. Каких именно, названо не было.

«Запрет на продажу долларов будет отменен, если Центральный банк получит подтверждение того, что четыре банка Курдистана готовы пойти на сотрудничество», — подчеркнул источник.

Напомним, 3 октября Центральный банк Ирака заявил о прекращении операций в иностранной валюте с Иракским Курдистаном, а также продаже долларов четырем банкам автономии.

Данные санкции были введены в ответ на проведенный 25 сентября Эрбилем референдум о независимости, в поддержку которого высказались около 93% жителей курдской автономии.

Плебисцит не поддерживает ряд региональных держав, в числе которых Иран и Турции, данные государства договорились оказывать любую помощь Багдаду с целью помешать Иракскому Курдистану обрести независимость.