Киев, 5 октября, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных пранкеров Алексея Столярова (Лексус) и Владимира Кузнецова (Вован). Об этом администраторы ресурса сообщили на странице в соцсети Facebook.

Скриншот страницы focus.ua Голубые каски

По их мнению, Столяров и Кузнецов якобы «сознательно нарушили государственную границу Украины».

Напомним, сайт «Миротворец» публикует персональные данные тех, кто выступает в Крыму или выражает поддержку республикам Донбасса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили армию и националистические батальоны против мирных жителей региона.

Читайте также: Известный рэпер попал в черный список «Миротворца»