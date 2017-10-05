Пранкеры Лексус и Вован попали в черный список «Миротворца»
Киев, 5 октября, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных пранкеров Алексея Столярова (Лексус) и Владимира Кузнецова (Вован). Об этом администраторы ресурса сообщили на странице в соцсети Facebook.
По их мнению, Столяров и Кузнецов якобы «сознательно нарушили государственную границу Украины».
Напомним, сайт «Миротворец» публикует персональные данные тех, кто выступает в Крыму или выражает поддержку республикам Донбасса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.
Новые украинские власти направили армию и националистические батальоны против мирных жителей региона.
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