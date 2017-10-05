Стокгольм, 5 октября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Лауреата премии Нобелевской премии по литературе Шведская академия объявит 5 октября. Не первый год подряд среди фаворитов называется имя японского писателя Харуки Мураками.

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Согласно завещанию Альфреда Нобеля (1833−1896), премия в данной области должна присуждаться автору «лучшего литературного произведения идеалистической направленности». Имена всех номинантов будут рассекречены согласно правилам премии лишь спустя 50 лет.

Кандидатуры на высокую награду могут предложить члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций.

Из всех заявок, которые нужно подать до 31 января, Шведская академия определяет 20 лучших, а затем — пять, из которых и выбирается лауреат премии.

Годом ранее вокруг премии по литературе разгорелся скандал. Ее получил американский поэт и музыкант Боб Дилан за «создание поэтических образов в великой американской песенной традиции», однако в последующие дни представители академии пытались связаться с музыкантом, чтобы известить его о присуждении премии, и не смогли.

На церемонии награждения, которая прошла в Стокгольме 10 декабря, Дилан не присутствовал. Однако в речи, написанной музыкантом для Нобелевского банкета, было сказано, что получение награды стало для него полной неожиданностью. Певцу нужно было выступить с традиционной Нобелевской лекцией до 10 июня 2017 года, чтобы получить денежную премию.

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Он это сделал в последний момент — 4 июня. И вновь начался скандал: филолог и литературный критик Андреа Питцер пришла к выводу, что Нобелевская лекция Боба Дилана содержит заимствования материалов сервиса для учащихся SparkNotes.