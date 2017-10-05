Лос-Анджелес, США, 5 октября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Девятая часть автомобильного блокбастера «Форсаж» выйдет в 2020 году, кинокомпания Universal Pictures приняла решение о переносе даты премьеры картины, об этом 4 октября сообщил портал Variety.

Актерский состав

Фильм выйдет на большие экраны 10 апреля 2020 года. Студия не раскрыла причины, из-за которых было принято подобное решение.

Ранее компания сообщила, что «Форсаж-9» выйдет в 2019 году 19 апреля. Таким образом, премьеры картины перенесена примерно на год.

При этом Universal Pictures объявила о том, что выход анимационного фильма «Тролли 2» состоится на два месяца раньше — премьера фильма перенесена с 10 апреля 2020 года на 14 февраля 2020 года.

Напомним, фильм «Форсаж 8», бюджет которого составил $250 млн смог собрать в мире более $1,23 млрд. Режиссером картины выступил Феликс Гэри Грей.

Восемь фильмов, выпущенных в рамках этой франшизы, смогли собрать более $5 млрд во всем мире. Самые высокие показатели кассовых сборов у седьмой части, мировой прокат фильма принес его создателям более $1,5 млрд.