Оттава, 5 октября, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Согласно научному исследованию, опубликованному Канадским журналом кардиологии, просмотр спортивных передач может нанести вред сердцу не меньше, чем если бы человек принимал участие непосредственно в самой игре, сообщает 5 октября Time.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч

По данным исследователей, сердечный пульс людей, просматривающих спортивные передачи, увеличивается на 75%, когда те же люди занимаются физическими упражнениями, то данный показатель подскакивает на 110%.

Таким образом, ученые сделали вывод, что во время интенсивных физических упражнений сокращение сердечной мышцы не существенно отличается от сильного переживания во время просмотра спортивных телепередач. Данный факт позволяет ученым констатировать, что занятие спортом и просмотр спортивных передач одинаково сказываются на работе сердца.

Предыдущее исследование, проделанное теми же специалистами, показало, что спортивные передачи увеличивают риск сердечного приступа, особенно для людей с пороком сердца.

В новом исследовании приняли участие 20 взрослых людей, проживающих в Монреале, у которых нет проблем со здоровьем. Их общим увлечением была «фанатичная страсть» к местной хоккейной команде.

В заключение ученые пришли к выводу, что победа хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс» в Кубке Стэнли вызовет всплеск эмоционального возбуждения у фанатов команды, что повысит риск сердечных приступов.