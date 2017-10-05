Москва, 5 октября, 2017, 07:41 — ИА Регнум. В Москве в парке «Зарядье» в павильоне «Медиацентр» с 15 октября начнет работать медиастудия, где детей в возрасте от 5 до 18 лет научат снимать кино, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье»

В медиастудии детей научат режиссировать, снимать, монтировать, а также озвучивать видеоролики и мультфильмы. Преподавать в студии будут работники киноиндустрии и телевидения,

В первый день работы студию можно будет посетить бесплатно. Затем обучение станет платным.

По окончании курсов режиссеров кино каждый ребенок получит снятый или нарисованный им видеоролик.

Кроме режиссуры в медиастудии ребят будут обучать актерскому мастерству, операторскому делу, фотоискусству, анимации, тележурналистике и эстрадному вокалу.

Также откроются отделения пластики и современной хореографии для тех. Помимо профессиональных педагогов, занятия будут вести актеры, режиссеры, журналисты, операторы и фотографы.

В мэрии отметили, что медиастудия открывается в рамках просветительского проекта «Главкино. Дети в «Зарядье».

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Как сообщало ИА REGNUM, парк «Зарядье» в Москве официально был открыт для свободного посещения 11 сентября. Вход в парк бесплатный. Официально парк был открыт 9 сентября в ходе празднования Дня города Москвы.

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