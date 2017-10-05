Киев, 5 октября, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Любые поставки антрацита из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в Польшу будут прекращены, заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик, сообщает 5 октября «112 Украина».

Alexander G Уголь

По его словам, запрет на донбасский уголь в Польше пообещал ввести министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский. Насалик отметил, что в Польше проведут расследование по факту импорта донбасского антрацита.

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Украинский министр энергетики также добавил, что Киев будет стремиться запретить поставки донбасского угля в любой стране, поскольку продажа донбасскими республиками антрацита позволяет финансировать их вооруженные силы.

«Сейчас основная задача — максимально заблокировать этот процесс», — сказал Насалик.

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Напомним, в начале 2017 года украинские радикалы заблокировали железнодорожное сообщение Донбасса и Украины. В марте 2017 года Киев официально объявил о полной блокаде Донбасса. Однако это привело к негативным последствиям, в первую очередь, для Украины, которая лишилась основного поставщика антрацитового топлива для ТЭЦ.