Москва, 5 октября, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Подписание контракта о поставках Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» может состояться в рамках визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Общая сумма контрактов в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), подготовленных российской стороной, составляет около $3 млрд, сообщает 5 октября «Коммерсантъ».

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Как отмечают источники издания, речь идет о нескольких дивизионах зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Предконтрактные переговоры могут начаться в случае, если необходимые договоренности будут достигнуты по итогам встречи саудовского монарха с главой Российского государства.

«При положительном исходе контракты могут быть подписаны уже во время заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по ВТС, которое состоится в конце месяца», — пояснил источник.

Отмечается, что попытки захода на оружейный рынок Саудовской Аравии российская сторона предпринимала в течение десяти лет. Сумма обсуждаемых контрактов доходила до $20 млрд, однако ни один из них пока не воплотился в жизнь.

Кроме того, ряд соглашений с саудовской стороной намерен заключить Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Ожидается, что вместе с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund РФПИ создаст новые фонды. Речь идет в том числе о создании энергетического инвестфонда на $1 млрд и совместной платформы для инвестиций в сфере высоких технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики России Александр Новак анонсировал заключение контрактов на общую сумму свыше $3 млрд с саудовской стороной. В их числе — соглашение о строительстве российским нефтехимическим холдингом «Сибур» завода в Саудовской Аравии. Стоимость проекта оценивается в $1,1 млрд.

Соглашения планируется заключить во время визита в Россию саудовского монарха, который начался 4 октября. Переговоры Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и президента России Владимира Путина должны состояться 5 октября. Король Саудовской Аравии впервые прибыл в Россию за всю историю отношений Москвы и Эр-Рияда.

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