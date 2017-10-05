Анадырь, 5 октября, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Авиакомпания «ЮТэйр» доставит пассажиров «ВИМ-Авиа» из Москвы в Анадырь, передает 5 октября Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа.

Aviasovet.ru ЮТэйр

«С авиакомпанией ЮТэйр достигнута договорённость о том, что пассажиры с билетами «ВИМ-Авиа» могут совершать перелеты на всех регулярных рейсах ЮТэйр. Эта информация была подтверждена телеграммой от авиакомпании», — говорится в сообщении.

При этом пассажирам задержанных рейсов было направлено уведомление из антикризисного центра с указанием информации о рейсе UTair‍. Отмечается, что для переоформления билетов пассажирам в московском аэропорту Внуково необходимо подойти к стойке компании ЮТэйр.

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Ожидающие будут внесены в список отправления ближайшим рейсом при наличии свободных мест. Если посадка на ближайший рейс окажется невозможной, пассажиров на время расселят и окажут помощь с питанием.

Ранее в правительстве Чукотки отметили, что для перевозки пассажиров проблемной компании «ВИМ-Авиа» продолжаются переговоры с другими перевозчиками: «S7», «NordWind», «ИрАэро», а также с «Авророй».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2017 г. компания «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении чартерных рейсов по причине накопившейся задолженности, из-за которой аэропорты отказались обслуживать самолёты авиаперевозчика. Отмена рейсов авиакомпании затронула десятки тысяч туристов в РФ и за рубежом.

На урегулирование кризисной ситуации вокруг авиакомпании Росавиации было выделено 98 млн рублей из резервного фонда правительства.

В правительстве Чукотки решение о поддержке пассажиров задержанных в Москве рейсов было принято по поручению главы региона. Он распорядился оказать материальную помощь тем, кто около недели ожидал вылета на Чукотку, и обратиться к другим авиакомпаниям с целью доставки пассажиров.