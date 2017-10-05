Вашингтон, 5 октября, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте с американскими военнослужащими в Нигере, сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Сандерс сообщила журналистам, что президента проинформировали об инциденте в Нигере», — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее американское командование в Африке подтвердило сообщение о том, что совместный патруль США и Нигера попал под огонь террористов на юго-западе африканской страны.

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По данным СМИ, в результате нападения погибли трое военнослужащих США, двое получили ранения.

В командовании США в Африке отметили, что американские военные находятся в Нигере для обеспечения безопасности Вооруженных сил африканской страны, в том числе помогают бороться с экстремистскими организациями.