Казань, 5 октября, 2017, 07:22 — ИА Регнум. По результатам оценки движимого имущества обанкроченного «Татфондбанка» самый дорогой автомобиль «потянул» на 1,72 млн рублей, а самый дешёвый — на 10 тыс. рублей. Автопарк банка включает 84 автомобиля, среди которых преобладают японские и российские марки, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт оценщиков.

ВАЗ

Самый дешёвый автомобиль из банковского автопарка — это ВАЗ-211 440 2010 года выпуска. Его оценили всего в 10 тыс. рублей. А самые дорогие автомобили — Toyota Hiace 2014 года выпуска — 1,72 млн рублей и LAND ROVER RANGE ROVER 2011 года выпуска — 1,26 млн рублей. Есть в списке также более двух десятков автомобилей марки Toyota Corolla и Camry, большое количество автомобилей Lada разных модификаций, представители марки BMV и Mercedes-Benz.

Общая стоимость движимого имущества ТФБ превышает 33 млн рублей. Пока на торги его не выставляли.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу сентября 2017 года из более 547,47 млрд рублей требований кредиторов ТФБ признаны долги лишь на 141,4 млрд рублей. Первая очередь включает 11 729 кредиторов.

С банкротства ТФБ проблемы начались во всём банковском секторе республики. Он потянул за собой ещё ряд банков, входящих в его неформальную группу. Примечательно, к моменту появления проблем у ТФБ доля региона в нём прямо и косвенно была около 41%.

Лицензию у «Татфондбанка» отозвали 3 марта 2017 года, а банкротом признали 11 апреля. Но так как первые «симптомы» проблем появились в декабре 2016 года, конкурсный управляющий пытается отменить все сделки, заключённые в период с сентября 2016 года с формулировкой «как совершенные в период финансовых проблем банка».

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Напомним, ранее другой банк-банкрот «Камский горизонт» из Набережных Челнов устроил «большую распродажу». На торги были выставлены 645 лотов. В списке преобладали права требования к бывшим клиентам банка, преимущественно из Самары.

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